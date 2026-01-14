مجلس النواب يبدأ جلسة حاسمة لعرض رغبات أعضاء اللجان النوعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 01:31 مساءً - افتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الجلسة العامة اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لعرض كشوف رغبات أعضاء المجلس للانضمام إلى اللجان النوعية.

ويستأنف المجلس خلال الجلسة الحالية جلساته الإجرائية في مستهل دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث من المقرر إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً من الأعضاء، كما تشهد الجلسة اليوم إجراء انتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، بإجمالي 100 منصب، بواقع أربعة مناصب لكل لجنة تشمل الرئيس، ووكيلين، وأمين سر.

ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على عدد من القواعد المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، من أبرزها أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية دور الانعقاد بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يضمن كفاءة أداء عمل اللجان، وألا يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع إجمالي أعضائها.

كما يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد طلبات الترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها مع مراعاة التخصص وطبيعة اختصاصات كل لجنة. ويلتزم كل نائب بعضوية لجنة واحدة، مع جواز الاشتراك في لجنة ثانية بموافقة مكتب المجلس دون حق التصويت أو الحصول على مزايا مالية.

ولا يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضو بمكتبها الجمع بين عضوية مكتب لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس. ويعلن المكتب قوائم الترشح قبل عرضها على المجلس، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم اعتراضاتهم أو اقتراحاتهم كتابةً.

ويعرض رئيس المجلس القوائم النهائية بعد دراسة الاعتراضات، وتُقر القوائم فور موافقة المجلس عليها دون مناقشة. وتنتخب كل لجنة نوعية رئيسها ووكيلين وأمين سر بالأغلبية المطلقة، من خلال الاقتراع السري، أو بالتزكية في حال تساوي عدد المرشحين مع المناصب المطلوبة، وذلك وفقًا للقواعد والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.