وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 04:23 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ بالسيد عبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، علي هامش الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتنسيق تعزيز جهود السلام في السودان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المتبادل على تطوير وتعزيز التعاون في شتى المجالات، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقة والبنية التحتية والمناطق اللوجستية اتساقاً مع الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة بعد افتتاح بنك مصر جيبوتي، مؤكداً على الرغبة المشتركة لعقد اجتماعات مجلس الأعمال المصري الجيبوتي في أقرب وقت بما يسهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين ليتناسب مع مستوى العلاقات الاستراتيجية بينهما.

واتصالا بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، جدد الوزيران الرفض التام وادانة اعتراف اسرائيل بما يسمى أرض الصومال، مع التشديد على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض التام لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد. كما أكد الوزيران على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أية محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية مع التشديد على الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

في سياق متصل، أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أهمية الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، والتوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني–يمني، بما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، ويلبي طموحات شعبه الشقيق في استعادة الأمن والاستقرار.

في ختام اللقاء، أكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية ولاسيما منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.