سفير بريطانيا يرحب بفتح معبر رفح ويشيد بدور مصر المحوري : خطوة جوهرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 07:27 مساءً - رحبت المملكة المتحدة بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، لما يمثّله ذلك من خطوة جوهرية تُمكِّن عدداً من المواطنين الفلسطينيين ذوي الحالات الطبية الحرجة من الحصول على الرعاية اللازمة في مصر، ويسهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.

وبحسب بيان من السفارة البريطانية فى مصر، تُشيد المملكة المتحدة بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر، وبجهودها المتواصلة في استقبال الحالات الطبية المُجْلَاة من القطاع، وبدعمها الإنساني الذي يشكّل ركيزة أساسية في مواجهة هذه الأزمة.

وأضاف البيان: وفي الوقت ذاته، وكما أكدت وزيرة الخارجية، فإن الحاجة ما تزال قائمة لبذل المزيد من الجهود. فمن الضروري السماح بدخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، نظراً لضخامة الاحتياجات. وعلى إسرائيل رفع جميع القيود المفروضة على تدفّق المساعدات فوراً، بما يضمن دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات العاجلة دون أي تأخير. كما يتعيّن ضمان قدرة المنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات المجتمع المدني على العمل بأمان وفعالية ميدانية.

وتؤكد المملكة المتحدة استمرارها في التنسيق الوثيق مع مصر والشركاء الإقليميين، دعماً لجهود تعزيز الوصول الإنساني المستدام، وتأكيداً لالتزامها بكافة المساعي الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة.



