ضبط تابوت أثري بحوزة شخصين بسوهاج بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 03:30 مساءً - في إطار جهود مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومي، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بسوهاج بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بنطاق محافظة سوهاج، وضبط بحوزتهما تابوت أثري كامل مكون من جزأين، وبمواجهتهما اعترفا بأن التابوت المضبوط نتاج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أخميم، وحيازتهما له بقصد الاتجار فيه، وبعرض التابوت على الجهات المعنية تبين كونه أثرياً ويعود للعصر الروماني المتأخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.