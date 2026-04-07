موقف هاري كين.. تشكيل بايرن ميونخ ضد ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:19 مساءً - يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لمواجهة قوية أمام ريال مدريد الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، اليوم الثلاثاء 7 أبريل، على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، معقل فريق المرينجي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء ينتظره عشاق الكرة الأوروبية بشغف كبير، وسيتم بث المباراة مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 1، مع التعليق الصوتي للمعلق علي الكعبي، لتغطية كل لحظة من أحداث هذا اللقاء المصيري.

تشكيل بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: نوير

خط الضهر: ستانيشيتش، أوباميكانو، جوناثان – لايمر.

منتصف الملعب :كيميتش، جنابري، بافلوفيتش

يقود خط الأمام: أوليز،جاكسون، لويس دياز.

معلومات عن مباراة الإياب بين ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

سيقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 15 أبريل على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، حيث يسعى كل فريق لتعزيز فرصه في التأهل إلى نصف النهائي.

تُعد هذه القمة فرصة لاختبار قدرة الفريقين على الصمود أمام المنافس القوي، مع توقع مباراة مليئة بالإثارة والندية، وسط مهارات فردية وجماعية عالية من كلا الفريقين.