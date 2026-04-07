أربيلو في ورطة.. قائمة غيابات ريال مدريد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:19 مساءً - أنهى ريال مدريد الإسباني استعداداته النهائية لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

تفاصيل الحصة التدريبية لريال مدريد

بدأت التدريبات بتمارين تحضيرية وحركية لإحماء اللاعبين، قبل أن ينتقل الفريق إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة للتركيز على تدريبات الاستحواذ على الكرة في المساحات الضيقة، كما ركز الجهاز الفني على تعزيز سرعة رد الفعل والعمل على الجوانب التكتيكية للمباراة.

واختتم المران بمباراة مصغرة بين اللاعبين، مع تدريبات إضافية على تنفيذ الركلات الحرة والتسديد على المرمى، تحضيراً للقاء المرتقب.

غيابات وإصابات ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

شهدت قائمة اللوس بلانكوس بقيادة الذي اختارها لمواجهة اليوم، استمرار غياب الحارس تيبو كورتوا والمهاجم رودريجو، اللذين يواصلان برنامجهما التأهيلي، كما شهدت غياب فيرلاند ميندي، علي الرغم انه شارك في جزء من التدريبات الجماعية قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي بشكل فردي.