تشكيل ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في ربع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:19 مساءً - استقر المدير الفني أربيلوا علي التشكيلة الرسمية لريال مدريد الإسباني لمواجهة بايرن ميونخ الألماني ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025–2026، في مباراة تُقام على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد.

أسلوب ريال مدريد في مباراة بايرن ميونخ

يدخل الملكي اللقاء بعقلية هجومية مدروسة، تهدف ليس فقط للفوز، بل أيضاً للسيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، ويسعى الفريق لاستغلال عامل الأرض والجمهور، وفرض ضغط تكتيكي على بايرن ميونخ، بما يمنحه الأفضلية النفسية قبل مباراة الإياب.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

تشكيلة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ترنت أرنولد –روديجر – دين هويسين – كاريراس.

في خط الوسط: فالفيردي – كامافينجا – تشواميني – أردا جولر.

يقود خط الأمام: كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.