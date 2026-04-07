برواتب تصل لـ15 ألف جنيه.. فرص عمل بالسياحة في رأس البر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:20 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن توفر مجموعة من فرص العمل في أحد أكبر المنشآت الفندقية بمدينة رأس البر، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

الوظائف المتاحة:

1. الوظائف الإدارية والقيادية:

مدير مطعم (عدد 2): براتب 15,000 جنيه.

2. الوظائف الفنية والمتخصصة:

- شيف (من الجنسين - عدد 10): براتب 10,000 جنيه.

- سائق مهني (عدد 3): براتب 8,500 جنيه.

3. وظائف الضيافة والخدمات (برواتب 7000 جنيه):

ويتر (من الجنسين - عدد 10).

عامل غرف/هاوس كيبنج (من الجنسين - عدد 15).

عامل عادي (عدد 15).

أستيوارد (عدد 5).

شروط التقديم

وحددت المنشأة بالتعاون مع وزارة العمل مجموعة من الشروط العامة للتقديم، وهي:

-الحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى.

-السن: يبدأ من 18 عاما فأكثر.

-الالتزام باستيفاء نسبة ال 5% المخصصة لذوي الهمم.

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف أو الاستفسار عن مزيد من التفاصيل التواصل عبر الرقم التالي: 01553483036، أو التوجه لمقر العمل بمدينة رأس البر، مع العلم أن هذه الوظائف تأتي ضمن نشرة التوظيف الدورية للوزارة لضمان حقوق العاملين وتوفير الحماية التأمينية اللازمة لهم.