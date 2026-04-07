أرباح موبكو تقفز 53%.. أداء استثنائي يعزز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:19 مساءً - اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) نتائج أعمال عام 2025، خلال اجتماعها بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، برئاسة الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، وسط إشادة بالأداء القوي الذي حققته الشركة، والذي يعكس نجاح توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم صناعة البتروكيماويات وزيادة تنافسيتها.

ارتفاع أرباح موبكو بنسبة 53% في 2025

كشفت المؤشرات المالية عن تحقيق "موبكو" طفرة ملحوظة، حيث سجلت إيرادات بلغت 26.8 مليار جنيه خلال عام 2025، بنسبة نمو 36.6% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع مجمل الربح إلى 13.5 مليار جنيه، محققًا زيادة قوية بلغت 53%.

كما وافقت الجمعية العامة على توزيع كوبون نقدي بقيمة 3.94 جنيه للسهم، في خطوة تعزز ثقة المستثمرين وتعكس متانة الأداء المالي.

وسجل إجمالي الاستثمارات نحو 55.7 مليار جنيه بمعدل نمو 3.5%، بينما ارتفعت حقوق الملكية إلى 47.8 مليار جنيه بنسبة 5.35%، وهو ما يعكس قوة المركز المالي واستدامة النمو.

نتائج أعمال شركة موبكو 2025 بالتفصيل

على صعيد الأداء التشغيلي، نجحت الشركة في تحقيق معدلات إنتاج تفوق الخطة، حيث بلغ إنتاج اليوريا 1.7 مليون طن بنسبة تنفيذ 102%، وكذلك الأمونيا التي سجلت 1.1 مليون طن بنفس معدل الإنجاز.

وفيما يتعلق بالمبيعات، وصلت مبيعات اليوريا إلى 1.75 مليون طن، بينما بلغت مبيعات الأمونيا 126 ألف طن، مع أداء قوي في التصدير، حيث شكلت صادرات اليوريا نحو 55% من إجمالي المبيعات، مقابل 45% للسوق المحلي.

واستحوذ السوق الأوروبي على النصيب الأكبر من صادرات اليوريا بنسبة 95%، ما يعكس جودة المنتج وقدرته التنافسية عالميًا، إلى جانب مساهمة الشركة في تغطية نحو 26% من احتياجات السوق المحلي.

خطة موبكو 2030 للمشروعات الخضراء

استعرض المهندس أحمد محمود، رئيس الشركة، ملامح الخطة المستقبلية حتى عام 2030، والتي تركز على التوسع في المشروعات البيئية ورفع كفاءة التشغيل، وتشمل الخطة إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة Scatec النرويجية، إلى جانب تنفيذ مشروع استرجاع ثاني أكسيد الكربون، كأول مشروع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تتضمن الخطة إنتاج محلول ADBlue للحد من انبعاثات محركات الديزل، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتغطية احتياجات الإنارة بنسبة تصل إلى 95% بحلول 2026.

وفي إطار الالتزام بالسلامة، سجلت الشركة 4.7 مليون ساعة عمل آمنة خلال عام 2025، ليصل إجمالي الساعات الآمنة إلى 24 مليون ساعة دون إصابات، كما نفذت "موبكو" 28 مشروعًا للمسؤولية المجتمعية في عدد من المحافظات، بما يعزز دورها في دعم التنمية المستدامة.