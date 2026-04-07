وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأوروبى لعملية السلام تطورات الأوضاع بفلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:20 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، كريستوف بيجو، الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن والتوترات المرتبطة بالتصعيد العسكري، وانعكاساتها على مسار الاستقرار في المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على أهمية عدم صرف الأنظار عن تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بكافة بنودها، بما في ذلك ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، تمهيداً لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول كذلك الترتيبات الجارية لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لهذه اللجنة بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها التنفيذية بكفاءة، وكذلك دعم سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية. وفي هذا السياق، بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتشاور في مجال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر، تمهيداً لنشرها داخل القطاع، بما يسهم في دعم الاستقرار وفرض سيادة القانون. كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أهمية استمرار فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.

كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، حيث شدد وزير عبد العاطي علي ادانة مصر لتسارع وتيرة الأنشطة الاستيطانية، وما يصاحبها من محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين والاقتحامات المتكررة له، بالإضافة الي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، محذراً من التداعيات الخطيرة لكل هذه الاجراءات على فرص التهدئة والاستقرار.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المصري الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم المسار السياسي ويُسهم في تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.