«السكة الحديد» تسير قطارا خاصا لنقل مئات الأسر السودانية ضمن العودة الطوعية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 06:30 مساءً - ​في إطار الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم الأشقاء السودانيين، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم السبت 11 أبريل 2026، تشغيل رحلة خاصة لنقل مئات الأسر السودانية من محطة القاهرة برمسيس متجهة إلى أسوان، وذلك ضمن مشروع "العودة الطوعية" لتمكينهم من العودة إلى ديارهم.

​شهدت مراسم توديع الأسر السودانية بمحطة القاهرة حضوراً رسمياً رفيعاً، حيث شارك السفير عماد الدين عدوي، سفير جمهورية السودان لدى مصر، في وداع مواطنيه، وأعرب السفير عن تقديره العميق للجهود المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الدولة المصرية لم تتوانَ يوماً عن مساندة الشعب السوداني في مختلف الظروف.

​وأثنى السفير السوداني على التنظيم الدقيق والجهود المخلصة التي بذلتها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتسهيل هذه الرحلة، موجهاً الشكر لكافة العاملين بالهيئة على ما قدموه من تسهيلات لضمان راحة الأسر السودانية المغادرة، مشيداً بروح التعاون والإخاء التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

​انطلق القطار رقم (1940) من محطة القاهرة صباح اليوم، ومن المقرر أن يصل إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 مساء اليوم. وفي سياق متصل، قررت الهيئة تشغيل القطار في رحلة العودة من محطة أسوان صباح غدٍ الأحد في تمام الساعة 11:30 صباحاً برقم (1945)، وذلك لخدمة جمهور الركاب وتقديم أعلى مستويات الخدمة.