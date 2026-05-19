سفير الصومال بالقاهرة: نبذل قصارى جهودنا للإفراج عن البحارة المختطفين بالتنسيق مع مصر

سفير الصومال بالقاهرة: نبذل قصارى جهودنا للإفراج عن البحارة المختطفين بالتنسيق مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 03:30 مساءً - أكد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الحكومة الصومالية تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة من أجل الإسراع بالإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن ناقلة النفط “M/T Eureka”، مشيراً إلى وجود تنسيق وتحركات مستمرة على مختلف المستويات لضمان سلامتهم وعودتهم في أقرب وقت، ذلك خلال لقاء السفير الصومالي مع  السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

 

سفير الصومال بمصر: السلطات الصومالية تتابع القضية باهتمام بالغ

وقال إننا نبذل قصارى جهدنا والسلطات الصومالية تتابع القضية باهتمام بالغ، وتبذل اتصالات رفيعة المستوى مع الجهات المعنية في إطار العمل على احتواء الأزمة وإنهاء عملية الاحتجاز، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال.

 

سفير الصومال: نحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر

وشدد أواري على حرص الحكومة الصومالية على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف القضايا الأمنية والبحرية، مؤكداً أهمية تكاتف دول البحر الأحمر وخليج عدن لمواجهة التحديات المشتركة، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

كما ثمن السفير الصومالي الدور المصري الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، والجهود التي تبذلها القاهرة لمساندة مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار والتنمية.

 

