موعد وديتي مصر أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 05:18 مساءً - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراتين وديتين قويتين استعداداً لـ كأس العالم 2026، الأولى أمام روسيا، والثانية أمام البرازيل، بعدما أنهت الشركة المتحدة للرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة، الاتفاق على الوديتين في إطار برنامج إعداد المنتخب لكأس العالم 2026.

موعد ودية مصر وروسيا

تقام الودية الأولى للمنتخب الوطني أمام روسيا، يوم 28 مايو الجاري باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

موعد ودية مصر والبرازيل

يخوض المنتخب الوطني وديته الثانية والأخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية.

قرعة كأس العالم ومجموعة مصر

وأسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التى أقيمت فى مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة، ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.