أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الناصري حاتم أبو حاتم

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الناصري حاتم أبو حاتمبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء المهندس حاتم علي هادي أبو حاتم، أحد القيادات الناصرية في اليمن، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضال والعمل العام وخدمة الوطن.

وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعث بها إلى شقيق الفقيد ناجي أبو حاتم، ونجله علي حاتم أبو حاتم، وإخوانه وأفراد أسرته وكافة آل أبو حاتم بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية، وإسهاماته خلال مسيرة حياته في خدمة الوطن وقضاياه، وما تحلى به من صفات قيادية وإنسانية أكسبته احترام وتقدير كل من عرفه.

وأعرب رئيس المؤتمر، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في هذا المصاب الأليم ؛مؤكدا أن رحيل أبو حاتم يمثل خسارة وطنية مؤلمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".