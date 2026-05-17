أخبار اليمن : الدكتور لبوزة يعزي بوفاة الأستاذ حمزة

الدكتور لبوزة يعزي بوفاة الأستاذ حمزة
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ عبدالله سنان حمزة الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة قضى معظمها في خدمة الوطن في المجال التربوي وفي التدريس.
واشار في البرقية التي بعثها الى شقيق الفقيد الأستاذ علي سنان حمزه واولاد الفقيد المهندس امين والمهندس مالك عبدالله سنان حمزه واخوانهما وكافة آل حمزه بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار، إلى مناقب الفقيد واسهاماته الفاعلة على المسار الوطني والتعليمي.
عبر نائب رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت
