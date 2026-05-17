أخبار اليمن : 2969 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

2969 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 2969 شهيداً و9 آلاف و112 مصاباً.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "سجلت 18 شهيداً و124 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الضحايا منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، إلى 2969 شهيدا و9112 مصابا".

وأكدت أن عدد ضحايا القطاع الصحي بلغ 113 شهيداً و263 جريحاً.

وتواصل "إسرائيل" تصعيدها في لبنان في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت واشنطن أمس الجمعة، تمديده لمدة 45 يوما إضافية.