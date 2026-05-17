2969 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 2969 شهيداً و9 آلاف و112 مصاباً.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها "سجلت 18 شهيداً و124 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الضحايا منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، إلى 2969 شهيدا و9112 مصابا".
وأكدت أن عدد ضحايا القطاع الصحي بلغ 113 شهيداً و263 جريحاً.
وتواصل "إسرائيل" تصعيدها في لبنان في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت واشنطن أمس الجمعة، تمديده لمدة 45 يوما إضافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 2969 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق