تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكة الحديد خلال عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 04:24 مساءً - مع بدء تزايد الإقبال الجماهيري الكبير على استقلال القطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وفي إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تقديم أعلى مستويات الخدمة والحد من التكدس أمام شبابيك التذاكر، أعلنت الهيئة عن إتاحة 7 طرق متنوعة وميسرة لحجز تذاكر السفر على جميع الخطوط تسهيلاً على جمهور الركاب.

​تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكة الحديد

​وفرت الهيئة عدة بدائل متطورة تتيح للمسافرين حجز مقاعدهم بسهولة ودون عناء، وتشمل هذه الوسائل ما يلي:

شبابيك التذاكر: المنتشرة في جميع محطات الهيئة على مستوى الجمهورية.

​الموقع الإلكتروني الرسمي: يمكن الحجز مباشرة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالهيئة.

​تطبيقات الهواتف الذكية: من خلال التطبيق الرسمي المتاح على متجري (Play Store) و(App Store).

​شركات التحصيل الإلكتروني (وكلاء البيع): عبر المنافذ المتعاقدة مع الهيئة وهي: (فوري، خالص، الأهلي ممكن، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، مصاري، أموال، موجة، سمارت باي، ووقتي).

​الخدمة الصوتية (للقطارات المكيفة والفاخرة): عبر الاتصال برقم 1661 من الهاتف المحمول، أو 09000661 من أي تليفون أرضي، وذلك بدءاً من 15 يوماً قبل موعد الرحلة وحتى ساعة واحدة قبل قيام القطار.

​مكاتب المدينة: والبالغ عددها 34 مكتباً منتشرة خارج المحطات في مختلف المحافظات.

​ماكينات الحجز الذاتي (TVM): المتواجدة داخل بعض المحطات الرئيسية.

​الرقم القومي شرط للحجز.. وضوابط مشددة لمنع المخالفات

​وفي سياق متصل، شددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على حرصها التام تحقيق العدالة في توزيع التذاكر، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين، ومواجهة أي ممارسات غير قانونية.

​وأكدت الهيئة أن جميع إجراءات الحجز تخضع لمنظومة إلكترونية ورقابية متكاملة؛ حيث يشترط لإتمام الحجز استخدام الرقم القومي، بحد أقصى 4 تذاكر فقط لكل رقم قومي، بالتزامن مع تكثيف الإجراءات الرقابية بالمحطات لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة.

​معايير تشغيلية لضمان وصول الخدمة لجميع المحافظات

​واختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى اعتمادها على ضوابط ومعايير تشغيلية دقيقة تراعى الكثافة وحجم التشغيل، لضمان تحقيق التوازن بين مختلف وسائل الحجز وتوزيع التذاكر على المحطات من إجمالي المقاعد المتاحة بكل قطار. يأتي ذلك بما يضمن توفير الخدمة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها لا تدخر جهداً لتطوير هذا المرفق الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة.