تأجيل ضربة البداية.. تعديل موعد مواجهة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أفريقيا للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 06:30 مساءً - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في المغرب، تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، بدلًا من السابعة مساءً في الموعد الذي كان محددًا سابقًا.

ويستعد منتخب مصر لخوض المواجهة المرتقبة أمام كوت ديفوار، بحثًا عن حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة مشواره في البطولة القارية.