مصر للطيران: إعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين القاهرة والكويت أول يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 05:18 مساءً - أكدت شركة "مصر للطيران"، إعادة تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة والكويت اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، وذلك بمعدل رحلة يوميًا، وذلك في ضوء العودة التدريجية لتشغيل الرحلات الجوية بالمنطقة.

عودة رحلات الطيران بين مصر والكويت

ويمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال التواصل مع مركز خدمة اتصالات مصر للطيران عبر:

الرقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

الرقم الأرضي 090070000

الرقم الدولي +97142306666

الرقم الدولي +966122297777

أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com

أو عبر أقرب مكتب بيع تابع لمصر للطيران أو من خلال الوكيل السياحي.