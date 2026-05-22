مصر للطيران: إعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين القاهرة والكويت أول يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 05:18 مساءً - أكدت شركة "مصر للطيران"، إعادة تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة والكويت اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، وذلك بمعدل رحلة يوميًا، وذلك في ضوء العودة التدريجية لتشغيل الرحلات الجوية بالمنطقة.
عودة رحلات الطيران بين مصر والكويت
ويمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال التواصل مع مركز خدمة اتصالات مصر للطيران عبر:
الرقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر
الرقم الأرضي 090070000
الرقم الدولي +97142306666
الرقم الدولي +966122297777
أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com
أو عبر أقرب مكتب بيع تابع لمصر للطيران أو من خلال الوكيل السياحي.
