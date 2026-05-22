سلوت يعلق على رحيل محمد صلاح برسالة مفاجئة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 05:18 مساءً - أشاد المدير الفني لنادي ليفربول، آرني سلوت، بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم خلال العقد الأخير، وذلك في رسالة خاصة حملت الكثير من التقدير لمسيرة اللاعب مع ليفربول.

ليفربول ضد برينتفورد في ختام الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره برينتفورد في السادسة مساء الأحد المقبل بملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي ضمن فيلم وثائقي عن محمد صلاح: «هناك العديد من اللاعبين المميزين في العالم، لكن محمد صلاح بالتأكيد واحد من أفضل من لعبوا كرة القدم خلال السنوات العشر الماضية».

وأضاف المدرب الهولندي أن ما يميز محمد صلاح ليس فقط موهبته التهديفية، بل أيضًا عقليته الاحترافية العالية ورغبته المستمرة في التطور والمنافسة، متابعاً، «جوعه الدائم للمباريات، والتزامه الكبير، ورغبته المستمرة في التسجيل وصناعة الفارق، كلها عناصر تفسر مكانته».

وتابع سلوت حديثه مشيرًا إلى أن شخصية محمد صلاح داخل الملعب تعكس عقلية استثنائية، قائلاً: «حتى عندما يتم استبداله قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، تشعر أنه كان قادرًا على تسجيل هدف إضافي، وهذا يعكس طبيعته الخاصة».

وأوضح مدرب ليفربول أنه أدرك منذ الأيام الأولى لعمله مع اللاعب حجم تأثيره الكبير، مضيفًا: «منذ اليوم الأول، أدركت أن ما يقدمه محمد صلاح ليس صدفة، بل نتيجة احترافية والتزام استثنائيين».

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أن ما قدمه محمد صلاح عبر مسيرته مع ليفربول يجعله واحدًا من أكثر اللاعبين تأثيرًا في كرة القدم الحديثة، مشيرًا إلى أن استمراريته في القمة طوال هذه السنوات تعكس قيمة نادرة في عالم اللعبة.