صعود محتمل لـ"حمزة عبد الكريم" للفريق الأول في برشلونة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 06:30 مساءً - ألمح المدير الفني لنادي برشلونة ، هانزي فليك، إلى إمكانية تصعيد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى الفريق الأول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع فرق الشباب بالنادي الكتالوني.

فليك يتحدث عن حمزة عبد الكريم

وقال فليك في تصريحات صحفية ردًا على سؤال بشأن إمكانية استدعاء حمزة خلال الصيف المقبل: "هذا ما علينا انتظاره. نحن نخطط حاليًا لفترة الإعداد للموسم الجديد، وأنا متحمس جدًا لرؤية وجوه جديدة".

وأضاف المدرب الألماني: "عندما بدأت هنا في 2024، كان من الرائع رؤية الجودة التي يمتلكها لاعبو لاماسيا، وهذا الأمر تكرر أيضًا هذا الموسم، لذلك عندما يعود، بالطبع قد يكون خيارًا بالنسبة لنا".

ويأتي حديث فليك في وقت يواصل فيه حمزة عبد الكريم لفت الأنظار بقميص برشلونة للشباب، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى نهائي كأس الأبطال عقب الفوز على لاس بالماس بهدفين دون رد في نصف النهائي.

وسجل المهاجم المصري الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 41، بعدما انفرد بالحارس ووضع الكرة بطريقة رائعة، مؤكدًا تألقه اللافت هذا الموسم، قبل أن يضيف أليكس جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليحسم الفريق الكتالوني بطاقة العبور إلى النهائي.

ومن المنتظر أن يلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل، وسط ترقب كبير لمشاركة حمزة عبد الكريم في أول كلاسيكو له على مستوى الشباب.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت في وقت سابق أن اللاعب المصري أصبح من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية برشلونة خلال عام 2026، بعدما ارتفعت قيمته الفنية بشكل ملحوظ بفضل تألقه مع فريق الشباب، إضافة إلى متابعته من جانب الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة فليك.

وانضم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح الشراء النهائي، في وقت باتت فيه إدارة النادي الإسباني قريبة من تفعيل البند بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب منذ وصوله.