وزير البترول: مصر مؤهلة لتصبح مركز الربط بين منطقة بحر قزوين وأوروبا في مجال الطاقة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 11:55 صباحاً - دوت الخليج_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بدور مركز الربط بين منطقة بحر قزوين وأوروبا في مجال الطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في مجالات الغاز الطبيعي وتكرير البترول وتداوله وتخزينه وتصديره، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

جاء ذلك خلال الوزير في الجلسة الوزارية الرئيسية رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار بقطاع الطاقة من مختلف دول العالم.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أهمية مشروعات تكامل البنية التحتية للغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي القائم على تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والبنية التحتية القائمة، بما يدعم أمن الطاقة الإقليمي ويعزز استدامة الإمدادات للأسواق المختلفة.

وأوضح أن استراتيجية قطاع البترول المصري ترتكز على زيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة تكرير البترول والتصنيع والتخزين.

وأشار الوزير إلى أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرًا رئيسيًا في مزيج الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.

وأكد أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات صناعة البترول والغاز، بما يسهم في تعظيم دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة.

