طفل يصيب زميله بقطعة زجاج خلال مشاجرة بالبحيرة

خلال جولة مسائية.. «الأنصاري» يستبعد مسئول الإشغالات بحي جنوب الجيزة

المنظمات اليهودية الأمريكية: نقدر جهود مصر للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

الرئيس السيسي يؤكد أهمية التنسيق المصري الأمريكي من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط ويجدد الدعوة لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسى يستقبل وفد مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى

حلوة يا بلدى بالصيني.. اطّلع على كيف احتفل صينيون بالصداقة مع مصر

ضبط سيدتين لسرقة مشغولات ذهبية من محل مجوهرات بكفر الشيخ

أخطاء صحية تقع فيها معظم النساء .. تستنزف الصحة وتؤثر سلبًا في جودة الحياة

هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مجهولة المصدر لمستحضر "Acriptega"

الرئيس السيسي يؤكد أهمية التنسيق المصري الأمريكي من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط ويجدد الدعوة لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 02:18 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، مكونا من السيدة اليزابيث بيرنز كورن، رئيسة مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، والسيد ويليام داروف، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، وذلك بحضور السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، معربًا سيادته عن محورية التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين البلدين من أجل تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة التحديات المشتركة، وخاصة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكدًا سيادته ضرورة مواصلة دفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية. 

 

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن أعضاء الوفد أعربوا عن تقديرهم البالغ لزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، وثمنوا كذلك العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، معربين كذلك عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث استمع ممثلو الوفد لرؤية السيد الرئيس لسبل تحقيق الاستقرار الإقليمي، حيث تطرق سيادته في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة الحالية، ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد كذلك على أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وفق مقررات الشرعية الدولية واستنادًا لحل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي. 

ومن جانبهم، ثمن أعضاء الوفد رؤية السيد الرئيس لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أيضًا محورية العلاقات المصرية الأمريكية والتنسيق القائم بين البلدين من أجل الحفاظ على السلم الإقليمي.

 

وفي ختام اللقاء، أشاد أعضاء الوفد برؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجاه قضايا المنطقة وجهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدين أهمية العلاقات المصرية الأمريكية والتنسيق المشترك بين البلدين للحفاظ على السلم والأمن في الشرق الأوسط.

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

