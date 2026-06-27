مصر تواجه أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026 بعد تأهل تاريخي من دور المجموعات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 09:30 صباحاً - يستكمل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026، حيث يستعد لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا ضمن منافسات دور الـ32، وذلك بعد نجاحه في التأهل باحتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف منتخب بلجيكا.

تعادل أمام إيران وإنهاء الدور في المركز الثاني



وكان منتخب مصر قد اختتم مبارياته في دور المجموعات بتعادل إيجابي أمام إيران بهدف لكل فريق، في مباراة الجولة الثالثة، ليحافظ على موقعه ضمن المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

أستراليا في انتظار الفراعنة بدور الـ32



ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الأسترالي، وصيف المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات الولايات المتحدة وتركيا وباراجواي، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة المشوار في البطولة.



طموح مصري لمواصلة الحلم المونديالي



ويدخل منتخب مصر مواجهة أستراليا بطموحات كبيرة من أجل العبور إلى دور الـ16، في ظل الأداء الجيد الذي قدمه خلال دور المجموعات، ورغبة في مواصلة كتابة التاريخ في كأس العالم 2026.