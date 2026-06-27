غياب مهند لاشين عن منتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 09:30 صباحاً - تأكد غياب مهند لاشين، لاعب منتخب مصر، عن مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد تراكم البطاقات الصفراء، ليغيب عن أولى مباريات الأدوار الإقصائية للفراعنة.



إنذاران يحسمان الغياب



وحصل مهند لاشين على إنذارين خلال مشوار دور المجموعات، الأول أمام نيوزيلندا، والثاني خلال مواجهة إيران، ليُصبح خارج حسابات الجهاز الفني في المباراة المقبلة أمام المنتخب الأسترالي.



مصر تتأهل وصيفًا للمجموعة السابعة



وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور الـ32 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف منتخب بلجيكا، حيث تعادل مع إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات.

وتمكن منتخب بلجيكا من حسم الصدارة بعد فوزه على نيوزيلندا بنتيجة 4-1، متفوقًا بفارق الأهداف على الفراعنة.



مواجهة قوية أمام أستراليا



ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الأسترالي، وصيف المجموعة الرابعة التي ضمت الولايات المتحدة وتركيا وباراجواي، في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية.



مشوار الفائز في طريق ثمن النهائي



وسيواجه الفائز من مباراة مصر وأستراليا نظيره المتأهل من مواجهة الأرجنتين وكاب فيردي، في دور الـ16 من البطولة.



موعد المباراة والقنوات الناقلة



تُقام مباراة مصر وأستراليا يوم الجمعة 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب دالاس ستاديوم، وتُنقل عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس.