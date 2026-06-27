مصر تتعادل مع إيران 1-1 في ختام دور المجموعات وتضمن التأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 09:30 صباحاً - تعادل منتخب مصر 1-1 مع نظيره الإيراني خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم ،السبت، على استاد لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

تقدم منتخب مصر عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل منتخب إيران عن طريق رامين رضائيان في الدقيقة 14 وبذلك يتأكد صعود مصر إلى دور الـ32 مُحتلاً المركز الثاني في المجموعة خلف بلجيكا المُتصدر.

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، قبل خوض مباراة إيران بعدما أسفرت نتائج المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات السعودية وإسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، عن تعادل السعودية مع كاب فيردي بدون أهداف وفوز إسبانيا على أوروجواي 1-0، وهي النتيجة التي ضمنت لمصر العبور إلى الدور المقبل.

تقدم منتخب مصر بهدف عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة بعدما أرتدت الكرة له من حارس مرمى إيران ، واحتسب الحكم ركلة جزاء لأيران في الدقيقة التاسعة تسبب فيها محمد عبد المنعم لكن مصطفى شوبير تصدى لها ببراعة قبل أن يسجل إيران الهدف الأول عن طريق رامين رضائيان في الدقيقة 14 بعدها يغادر عبد المنعم للإصابة ويشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه في الدقيقة 15.

حاول منتخب مصر العودة للمباراة ونشط أداؤه بشكل لافت مع تقدم هجومي لمنتخب إيران، وسدد محمد هاني كرة قوية مرت فوق العارضة بسنتيمرات.

انحصر اللعب وسط الملعب وضغط المنتخبين بهدف تسجيل الهدف الثاني ، ونال ياسر إبراهيم بطاقة صفراء للخشونة ، قبل أن يشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب إيران بسبب العنف مع محمد صلاح ، ويتواصل الأداء وسط الملعب إلى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



الشوط الثاني



بدأ الشوط الثاني بتغيير ثنائي أجراها حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني ، بنزول مروان عطية بدلاً من محمود صابر وعمر مرموش بدلاً من إمام عاشور.

وسدد تريزيجيه كرة ضعيفة مرت بجوار القائم ، وتعرض زيكو لإصابة بسيطة وأستكمل اللقاء ، وخرج محمد صلاح وشارك زيزو بدلاً منه وضضغط منتخب أيران بقوة وقام ياسر إبراهيم بتغيير قميصه بعدما تمزق من لاعب إيران.

وشارك حمزة عبد الكريم بدلاً من زيكو في أخر ربع ساعة ، وضغط المنتخبين بحثاً عن هدف الفوز وسجل منتخب إيران هدفاً في الوقت بدل الضائع لكن الفار يلغي الهدف بعدها ضغط منتخب إيران بكل قوة ليسجل الهدف الثاني لكن ينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.



تشكيل منتحب مصر ضد إيران في كأس العالم 2026



- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

- خط الوسط: محمود صابر،مهند لاشين، إمام عاشور.

- خط الهجوم: محمود تريزيجيه ، محمد صلاح، مصطفى زيكو.



بدلاء منتخب مصر أمام إيران في كأس العالم 2026



- محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - نبيل عماد - مروان عطية - إبراهيم عادل - هيثم حسن - أحمد سيد زيزو - حمزة عبد الكريم - عمر مرموش.



تشكيل إيران ضد منتخب مصر في كأس العالم 2026



- حارس المرمى: علي رضا بيرانواند.

- الدفاع: رامين رضائيان - حسين كنعاني – علي نعمتي - شجاع خليل زادة - ميلاد محمدي.

- الوسط: محمد محبي - سامان قدوس - سعيد عزت الله – محمد قرباني.

- الهجوم: مهدي طارمي.