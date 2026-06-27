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مصر تحصد 11 مليون دولار بعد التأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026

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مصر تحصد 11 مليون دولار بعد التأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026

مصر تحصد 11 مليون دولار بعد التأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 10:24 صباحاً -  

يحصل منتخب مصر على مكافأة مالية كبيرة، عقب تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

 

وتبلغ قيمة المكافأة نحو 11 مليون دولار، وهي المخصصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور، ضمن نظام الجوائز المعتمد في البطولة.


مصر تتعادل مع إيران
 

وتعادل المنتخب الوطني الأول لكرة لقدم مع نظيره الإيراني بهدف لمثله، في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل الفراعنة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس الرصيد، إلا أن فارق الأهداف جاء لصالح المنتخب البلجيكي.

 

مصر تواجه أستراليا في دور الـ 32
 

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأسترالي في التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق الثالث من يوليو القادم، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس العالم 2026.

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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