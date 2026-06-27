وزير الشباب والرياضة يهنئ المنتخب المصري بعد التأهل التاريخي لدور الـ32 في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 10:24 صباحاً -

قدّم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني الأول وجهازهم الفني والاتحاد المصري لكرة القدم، عقب تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد التعادل مع منتخب إيران بهدف لكل فريق، ليرفع المنتخب رصيده إلى 5 نقاط من تعادلين وانتصار، محتلاً المركز الثاني في مجموعته.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بهذا الإنجاز الذي وصفه بالتاريخي، مؤكدًا أن ما قدمه المنتخب الوطني وجهازه الفني يمثل محطة بارزة في تاريخ الكرة المصرية، خاصة أنه أول تأهل من هذا النوع في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال، بعد أداء قوي ونتائج مميزة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأضاف في تصريحاته: «سطرتم أسماءكم بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، وسيظل هذا الإنجاز راسخًا في ذاكرة الجماهير بعد التأهل المستحق إلى دور الـ32 من كأس العالم».

وأشار الوزير إلى دعم وثقة القيادة السياسية الكاملة في المنتخب الوطني وجهازه الفني خلال مشوار البطولة، مؤكدًا أن الجميع كان على يقين بقدرة الفريق على تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية وإسعاد الجماهير.

واختتم المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات بإنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى دور الـ32 عن جدارة واستحقاق، على أن يواجه نظيره الأسترالي يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يوليو، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.