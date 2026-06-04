الطاقة الذرية تحذر: تعذر الوصول إلى مواقع إيرانية يثير مخاوف الانتشار النووى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 07:24 مساءً - أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء عدم قدرتها على الوصول إلى عدد من المواقع والمنشآت النووية داخل إيران، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يثير مخاوف تتعلق بقضايا الانتشار النووى والرقابة الدولية على الأنشطة النووية.

وقالت الوكالة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، إنها لم تتمكن من تنفيذ أنشطة التحقق الميداني داخل المنشآت الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، باستثناء محطة بوشهر النووية، الأمر الذي يحد من قدرتها على متابعة التطورات الفنية والتأكد من طبيعة الأنشطة الجارية في تلك المواقع.

الوكالة الدولية تؤكد عدم تمكن مفتشيها من التحقق الميداني في المنشآت الإيرانية

وأكدت الوكالة، أن غياب الوصول المباشر إلى المنشآت النووية يعرقل مهام التفتيش والرقابة المنوطة بها، مشددة على أهمية استئناف عمليات التحقق الميداني لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني حراكا دبلوماسيا مكثفا، وسط مطالب دولية بتعزيز التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.