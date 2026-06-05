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وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال

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وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال

وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 12:30 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع في الصومال، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين.

 

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية ومؤسساتها الوطنية، وحرصها على متابعة التطورات الجارية، لاسيما في العاصمة مقديشيو، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الصومال.

 

كما جدد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وصون مؤسساتها الوطنية، مشدداً على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. 

 

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الصومالي بالدعم المصري المتواصل للصومال على المستويات السياسية والتنموية والأمنية، مثمناً المواقف المصرية الثابتة الداعمة لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ومؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة.

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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