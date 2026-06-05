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ضبط 2 طن "سولار" محملة على سيارة ربع نقل تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بأسوان

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ضبط 2 طن "سولار" محملة على سيارة ربع نقل تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بأسوان

ضبط 2 طن "سولار" محملة على سيارة ربع نقل تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 01:24 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (شخصين) بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ربع نقل محمل عليها (أكثر من 2 طن مواد بترولية "سولار").. وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بنطاق محافظات الوجه القبلى بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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