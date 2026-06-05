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وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الياباني

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وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الياباني

وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الياباني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 12:30 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، بالسيد كييئتشي إيتشيكاوا، مستشار الأمن القومي الياباني، وذلك في إطار زيارته الثنائية إلى اليابان، حيث تناول اللقاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

تبادل الجانبان الرؤى والتقديرات بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تناولا مسار المفاوضات الأمريكية–الإيرانية، والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين واحتواء الأزمات في المنطقة، فضلا عن الملفات الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والسودان، والتطورات في القرن الأفريقي.

 

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز من أوجه التعاون المختلفة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

 

هذا، وقد نقل الوزير عبد العاطي الدعوة الموجهة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السيدة ساناي تاكاييتشي رئيسة وزراء اليابان، لزيارة مصر، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الجانبين على مواصلة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية المصرية اليابانية إلى آفاق أرحب.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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