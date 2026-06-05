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حمدي فتحي يعود في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام البرازيل

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حمدي فتحي يعود في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام البرازيل

حمدي فتحي يعود في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام البرازيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 12:30 مساءً - يعود حمدي فتحي لاعب نادي الوكرة القطري ومنتخب مصر للمشاركة مع الفراعنة بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب عن مباراة روسيا الودية الأخيرة بعد حصوله على الطرد في ودية إسبانيا مارس الماضي.

 

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بحمدي فتحي في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام البرازيل.

 

منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعدادا للبرازيل

ويختتم المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، مساء اليوم وصباح الغد، تدريباته الجماعية استعدادًا للمواجهة الودية المرتقبة والتاريخية أمام نظيره منتخب البرازيل، والمقرر إقامتها في الساعات الأولى من صباح الأحد يوم 7 يونيو على الأراضي الأمريكية بمدينة أوهايو.

 

ويستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

 

 

قائمة منتخب مصر في كأس العالم

وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

ويضع الجهاز الفني للفراعنة اللمسات النهائية على خطة المباراة وتشكيل الفريق الأساسي، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية التي سيتم تطبيقها لمواجهة القوة الهجومية لمنتخب السامبا.

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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