ضبط أجنبي لقيامه بإدارة شبكة بث تلفزيوني "بدون ترخيص" في الإسكندرية

ضبط أجنبي لقيامه بإدارة شبكة بث تلفزيوني "بدون ترخيص" في الإسكندرية

ضبط 2 طن "سولار" محملة على سيارة ربع نقل تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بأسوان

ضبط 2 طن "سولار" محملة على سيارة ربع نقل تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بأسوان

حمدي فتحي يعود في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام البرازيل

حمدي فتحي يعود في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام البرازيل

وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الياباني

وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الياباني

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 10 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 10 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال

وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال

الآن.. تردد قناة beIN SPORTS 1 FTA الجديد...

الآن.. تردد قناة beIN SPORTS 1 FTA الجديد...

ترامب: جوهر الاتفاق مع إيران هو منع امتلاك طهران سلاحا نوويا وفتح مضيق هرمز

ترامب: جوهر الاتفاق مع إيران هو منع امتلاك طهران سلاحا نوويا وفتح مضيق هرمز

كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز مستعيدا قيمه وموا إقرأ المزيد

كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز مستعيدا قيمه وموا إقرأ المزيد

أول ظهور لأصالة وزوجها فائق حسن بعد شائعة انفصالهما كشف أنس نصري شقيق الفنانة أصالة عن الظهور الأول للفنانة أصالة بصحبة زوجها الشاعر فائق حسن بعد الشائعات التي إقرأ المزيد

أول ظهور لأصالة وزوجها فائق حسن بعد شائعة انفصالهما كشف أنس نصري شقيق الفنانة أصالة عن الظهور الأول للفنانة أصالة بصحبة زوجها الشاعر فائق حسن بعد الشائعات التي إقرأ المزيد

الرئيسية أخبار مصرية

ضبط أجنبي لقيامه بإدارة شبكة بث تلفزيوني "بدون ترخيص" في الإسكندرية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط أجنبي لقيامه بإدارة شبكة بث تلفزيوني "بدون ترخيص" في الإسكندرية

ضبط أجنبي لقيامه بإدارة شبكة بث تلفزيوني "بدون ترخيص" في الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 01:24 مساءً - استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكية والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به لاسلكياً بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية . 

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة القسم وبحوزته (عدد من الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة – عدد من أجهزة الريسيفر – هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

أخبار ذات صلة

0 تعليق