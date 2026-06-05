وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 10 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 12:30 مساءً - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة 5 من يونيو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 6 مساجد، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 1138 مسجدًا من بينها 870 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و268 مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 14627 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و 813 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد قنديل بقرية العامرة – مركز المنزلة.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة صالح رشوان – مركز ببا.

وفي محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد النور بنجع عيد بقرية السمطا قبلي – مركز دشنا.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد بعزبة عبد المطلب – مركز بلبيس.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد بر الوالدين بقرية الصافية – مركز دسوق.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الدبيكي بعزبة حطي الفرجان بقرية فرقص – مركز طامية.

تم صيانة وتطوير مسجد البلتاجي بقرية سنرو البحرية – مركز أبشواي.

وفي محافظة مطروح:

تم إحلال وتجديد مسجد الحاج إسبيته بمنطقة شمس الحكمة – مدينة رأس الحكمة.

وفي محافظة أسيوط:

تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بالغنايم قبلي – مركز الغنايم.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد الإمام علي بن أبي طالب بنجع الطومية بقرية الكيمان – مركز إسنا.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.