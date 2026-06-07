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القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026"

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القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026"

القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 12:30 مساءً -  

 

فى إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة فى تنظيم كبرى الفعاليات العالمية على أرض مصر ، نظمت القوات المسلحة حفل للتعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء   "EIAS 2026"، والذى تنظم فعالياته خلال شهر سبتمبر المقبل بمدينة العلمين ، وذلك بحضور الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية والدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى والدكتور مهندس ماجد إسماعيل ،الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والتجاريين المعتمدين بمصر وممثلى كبرى الشركات العالمية الرائدة فى مجال الطيران .

 

وألقى رئيس اللجنة المنظمة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تنظيم الحدث بالمظهر المشرف الذى ينال الإشادة من كافة الدول والشركات المشاركة والزوار ، وأن المعرض يعد أحد أهم الفعاليات فى مجال الطيران فى أفريقيا والشرق الأوسط ، مشيراً إلى أن الهدف من المعرض هو تبادل الخبرات بين المشاركين والتعرف على التكنولوجيا الحديثة فى مجال الطيران والفضاء فى ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة فى تلك المجالات .  

 

وتضمنت الفعاليات عرض تقديمى بواسطة اللجنة المنظمة وفيلماً تسجيلياً لإستعراض نجاح النسخة السابقة من المعرض على أرض مصر بحضور كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة فى مجالات الطيران والفضاء بما يعكس القدرة التنظيمية لهذا الحدث العالمى الذى يعد بوابة أفريقيا والشرق الأوسط لأحدث ماوصلت إليه تكنولوجيا الطيران والفضاء فى العالم ويحظى بإهتمام كافة الأوساط العسكرية والمدنية ، ومن المنتظر أن تشهد فعاليات هذه النسخة تواجد أكثر من (250) عارض من (50) دولة ، وتنفيذ أكثر من (50) عرضاً جوياً بحضور ما يقرب من (12) ألف زائر وبمشاركة أكثر من (100) طائرة من مختلف الطرازات ، فضلاً عن تلبية الدعوة من الوفود الرسمية من مختلف دول العالم .

 

كما شهد الحفل إستعراض عدد من وكلاء التسويق الرؤية المستقبلية للمعرض فى نسخته المقبلة وما يتضمنه من أجنحة وشركات عارضة ، وأختتمت فعاليات الحفل بلقاءات حوارية بين الملحقين العسكريين والتجاريين وممثلى كبرى الشركات الرائدة فى تلك المجال للرد على كافة الإستفسارات التى تخص المعرض فى نسخته المقبلة .

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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