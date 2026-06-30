لقاء سويدان تكشف إصابة الفنانة هبة مجدي بمرض السرطان أثارت الفنانة هبة مجدي حالة من القلق بين جمهورها خلال الساعات الماضية بعدما أعلنت مرورها بوعكة صحية وصفتها بـ إقرأ المزيد

أثارت الفنانة هبة مجدي حالة من القلق بين جمهورها خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت مرورها بوعكة صحية وصفتها بـ"الصعبة"، دون أن تكشف عن طبيعة المرض الذي تعاني منه، قبل أن تفاجئ الفنانة لقاء سويدان الجميع بالكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

إلا أن الفنانة، لقاء سويدان أوضحت عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بـ " فيسبوك"، إن الفنانة هبة مجدي، تخوض حرب شرسة منذ فترة مع المرض اللعين إشارة منها لمرض " السرطان"، دون إخبار زملائها داخل الوسط الفني سوى فقط الأشخاص المقربين منها.

واختتمت لقاء سويدان رسالتها بتوجيه كلمات دعم وتشجيع إلى هبة مجدي، معربة عن ثقتها في قدرتها على تجاوز هذه المرحلة والعودة إلى جمهورها أقوى من ذي قبل.

وجاء نص ما كتبته " سويدان"، كالتالي: "حبيبتي وصديقتي الجميلة المحترمة بتعاني وتحارب المرض اللعين في صمت بقالها شهور و رغم دا كانت بتصور و مش عاوزة تقول لحد غير عدد من المقربين ومع ذلك كانت دائمة السؤال عني، بحبك يا هبة و ربنا اكيد بيحبك و حاتعدي ماتبقي من العلاج و حاترجعي اقوي من الاول".