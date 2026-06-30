أهمية الاستشارة المتعلقة بالخصوبة في رحلة التلقيح الصناعي.. تستعرضها أخصائية نفسية عبر "دوت الخليج"

هناك فرقٌ كبير بين الأشياء المحسوسة والأشياء النفسية، وإن كان ثمة ترابط خفي بينهما في كثيرٍ من الأحيان.

فالأشياء المحسوسة هو كلَ ما نراه، نلمسهُ، نسمعهُ، نشمَهُ، ونتذوقهُ؛ في حين تتضمن الأشياء النفسية ما نشعر به داخليًا — مشاعر، أفكار، مخاوف، توقعات، ذكريات، قلق، ورضا. جمال المقاربة هنا ليس في التعريف، بل في تحديد العلاقة بينهما: كيف يمكن لشيءٍ محسوس وبسيط أن يُغيّر حالةً نفسية كاملة، وكيف يمكن لشيءٍ نفسي غير مرئي أن يُدمّر أو يرفع جودة الحياة؟

هذا بالضبط ما تتمحور حوله العلاقة الخفية بين عدم القدرة على الإنجاب، البحث عن علاجات الخصوبة ومنها التلقيح الصناعي، وأثر ذلك على الحالة النفسية لكلا الزوجين. حالةٌ من الحزن، القلق وعدم اليقين يتخبط فيها الشريكان عند اكتشاف عدم قدرتهما على الحمل والإنجاب بشكلٍ طبيعية، واضطرارهما للخضوع لخياراتٍ علاجية عدة؛ وبجانب العبء الجسدي والمادي الذي قد تفرضهُ مثل هذه العلاجات، هناك أيضًا العبء النفسي المتمثل في الخوف من فشل الخيارات، أو طول مدتها، بحيث يبدو حلم الحصول على طفل وكأنه بعيدٌ جدًا عن النظر.

هذا التخبط النفسي وحالة التوجس التي يشعر بها الأزواج أثناء البحث في خيارات الإنجاب المختلفة، يجب أن تُبدَده الاستشارة المتعلقة بالخصوبة في المقام الأول؛ فالعملية ليست جسدية فقط، بل إن جزءًا كبيرًا من نجاح أو فشل علاجات الخصوبة يرتكز على الصحة النفسية أيضًا. لهذا من الضروري لكل زوجين، وقبل الخضوع لأية علاجات بديلة مثل التلقيح الصناعي، إيلاء الجانب النفسي لديهم العناية القصوى، والسعي لتضمين الاستشارة المتعلقة بالخصوبة هذا المنحى.

في مقالة اليوم، تستعرضُ محررة صحة ورشاقة على موقع "دوت الخليج" مع الدكتورة فاسيليكي سيموغلو، حاصلة على درجة الدكتوراه، أخصائية نفسية والمديرة السريرية في مركز Almond Blossom في دبي لأهمية الاستشارة النفسية كجزءٍ لا يتجزأ من رحلة التلقيح الصناعي؛ بحيث تكون كل سيدة وشريكها على معرفةٍ تامة بما يجب البحث عنه وطلب معرفته، عند استشارة أخصائيي الإنجاب في مركز ألموند بلووزم أو غيرها من العيادات المتخصصة.

أهمية الاستشارة المتعلقة بالخصوبة في رحلة التلقيح الصناعي

الدكتورة فاسيليكي سيموغلو أخصائية نفسية والمديرة السريرية في مركز Almond Blossom

بحسب الدكتورة سيموغلو، تُوفَر الاستشارة للأزواج مساحةً لاستكشاف، مناقشة ومعالجة الإجراءات الطبية والنتائج التي يواجهونها خلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى الخيارات الصعبة التي غالبًا ما تفرضها عليهم هذه النتائج.

قد تكون المعلومات المُقدمة خلال رحلة التلقيح الصناعي كثيفة، دقيقة، ومتناقضة أحيانًا. يستوعب الأزواج هذه المعلومات بوتيرة مختلفة، وما يُسمع في عيادة الطبيب في يومٍ معين قد يستغرق أيامًا لاستيعابه بالكامل. لذا تُوفَر الاستشارة النفسية، مساحةً هادئةً للعودة إلى تلك المعلومات، التأمل فيها، وفهمها بوتيرة إنسانية.

قد تكون رحلة التلقيح الصناعي مليئةً بالوحدة، سواءً اختار الزوجان مشاركة تجربتهما مع من حولهما أم لا. ويخوض العديد من الأزواج تجربة العلاج في صمتٍ أو سرية، مُفضَلين عدم الإفصاح عما يمرون به لتجنب التدخلات أو التدقيقات غير المرغوب فيها، أو الآراء غير المطلوبة، أو ثقل توقعات الآخرين. أما بالنسبة لمن أفصحوا عن تجاربهم، فغالباً ما تكون الردود التي يتلقونها إما مخيبةً للآمال أو، على النقيض تماماً، شديدةً ومحمّلةً عاطفياً لدرجة أنها تزيد الضغط بدلاً من تخفيفه.

في المقابل؛ تقدم الاستشارة النفسية شيئاً مختلفاً: مساحةً محايدةً وتأمليةً حقيقية، تُدار بنبرة عاطفية مناسبة، لا تتسم بالتفاؤل الزائف ولا بالانفصال.

تُعدّ علاقة الزوجين نفسها من أقلّ ضحايا التلقيح الصناعي التي يتمّ الحديث عنها. وحتى أقوى العلاقات الزوجية قد تتأثر سلباً بهذه العملية: التقلبات الهرمونية، الجداول الطبية التي تستبدل العلاقة الحميمة بالإجراءات، واللحظات التي يكون فيها أحد الشريكين مستعداً للاستمرار والآخر ليس كذلك، أو عندما يُعبّر عن الحزن بطرق مختلفة ويُساء فهمه على أنه لامبالاة. وعليه؛ قد يجد الشريكان نفسيهما يحملان أعباءً عاطفيةً غير متساوية، أو يشعران بالعزلة خلال التجربة نفسها. من هنا، تُهيئ جلسات الاستشارة مساحةً آمنةً للزوجين معًا، لا للفرد فقط؛ مساحةً تُتيح التعبير عن اختلاف أساليب التواصل دون لوم، وتُعزز العلاقة بدلًا من تدهورها تدريجيًا.

غالبًا ما يؤدي التوتر المُطوّل خلال العلاج إلى سلوكيات تأقلمٍ غير صحية، كاضطرابات النوم، تغيَرات في عادات الأكل، وزيادة استهلاك الكحول أو التدخين، وغيرها، وهي سلوكياتٌ يصعب تحمَلها مع المتطلبات الجسدية للتلقيح الصناعي. لهذا تُساعد الاستشارة المتعلقة بالخصوبة في رحلة التلقيح الصناعي على كسر هذه الأنماط قبل أن تتفاقم، وتُقدم أدواتٍ عملية لإدارة التوتر تُفيد بشكلٍ ملموس خلال اللحظات الأكثر صعوبة في العلاج: تقنيات مثل التربيت على أطراف الأصابع، التهدئة الذاتية الحسية، أو التنفس العميق (4-4-6) يُمكن تطبيقها فورًا.

الصحة النفسية توازي الصحة الجسدية عند الاستشارة المتعلقة بعلاج التلقيح الصناعي

كما يُمكن تقديم استراتيجيات لكسر دوامات الاجترار، التفكير المُفرط والقلق المُسبق التي يُفاقمها التلقيح الصناعي، مع أهمية التركيز على ممارستها ودمجها في الحياة اليومية، مما يُوفر قدرًا من التحكم في تجربةٍ غالبًا ما تبدو خارجةً عن سيطرة الفرد.

الخصوبة وعلاج التلقيح الصناعي: قراراتٌ مصيرية بانتظار الزوجين

يواجه الأزواج الذين يخضعون لعملية التلقيح الصناعي، سلسلةً من القرارات المصيرية ذات البعدين الأخلاقي والعاطفي، والتي تتجاوز بكثير الجانب الطبي:

هل يُجرون الفحص الجيني؟ كم عدد الأجنة التي تُنقل؟ ماذا يفعلون بالأجنة المُجمَدة؟ كم عدد دورات التلقيح التي يحاولونها؟ وربما الأمر الأكثر إيلامًا هو، متى يتوقفون عن المحاولة؟

هذه ليست مجرد أسئلة سريرية، بل تحمل في طياتها ثقل الأمل، الفقدان، القيَم والهوية. وهنا يمكن لأخصائي استشاري متخصص في الخصوبة، أن يساعد الأزواج على التعامل مع هذه القرارات بوضوح وتفاهم متبادل، بدلًا من الانفعال الشديد.

عندما تفشل دورات التلقيح، وهو ما يحدث في كثيرٍ من الأحيان، يكون الحزن الذي يلي ذلك حقيقيًا، وغالبًا ما يكون حادًا، وكثيرًا ما يكون خفيًا عن العالم الخارجي. لا توجد طقوسٌ محددة لهذا النوع من الفقدان، تؤكد الدكتورة سيموغلو، ولا شكلٌ معترف به اجتماعيًا للحداد. في حين يُقرّ الإرشاد النفسي بهذا الحزن دون التقليل من شأنه أو التعجل في التعامل معه، ويدعم الأفراد والأزواج في مواجهة هذا النوع الخاص من الحزن الذي ينجم عن فقدان شيءٍ كان مجرد احتمال.

الخصوبة وعلاج التلقيح الصناعي

لا يقتصر دور الاستشارة على ذلك، بل يتعداهُ إلى جوانب أعمق: فالمشاكل النفسية التي ربما كانت موجودة قبل بدء عملية التلقيح الصناعي (مثل القلق، الاكتئاب، الإرهاق، اضطرابات الأكل، وغيرها) قد تتفاقم بشكلٍ كبير نتيجةً لمتطلبات العلاج. وينطبق الأمر نفسه على التجارب الشخصية غير المُعالجة: كالصدمات النسائية، تجارب الفقد، والعلاقات المتوترة مع الوالدين، أو تجارب الطفولة المؤلمة. وقد تعود هذه التجارب للظهور خلال رحلة التلقيح الصناعي، وتستحق عنايةً متخصصة.

في الختام؛ تُعدّ الاستشارة في مجال الخصوبة شكلاً من أشكال الرعاية التي يستحقها كلَ من يخوض رحلة التلقيح الصناعي. لأن عملية التلقيح الصناعي تُمثّل تحدياً كبيراً على جميع المستويات - الجسدية، العاطفية، العلاقاتية، المهنية، والوجودية - ولا ينبغي لأحد أن يواجه أيًا منها بمفرده.

لذا تنصح الدكتورة سيموغلو بوجوب السعي للاستشارة النفسية بجانب الاستشارة المتعلقة بالخصوبة وعلاج التلقيح الصناعي، لتجاوز كافة المعوقات والنتائج التي قد تحصل خلال هذه الرحلة.