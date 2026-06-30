باراغواي تنهي حلم ألمانيا وتبلغ ثمن النهائي

باراغواي تنهي حلم ألمانيا وتبلغ ثمن النهائيبلغت باراغواي ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزها على ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح إثر تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي يوم الثلاثاء.

وسجلت المباراة أول حالة لجوء لشوطين إضافيين وركلات الترجيح في هذه النسخة التي تُقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأنهى منتخب باراغواي الشوط الأول متقدما بهدف سجله خوليو إنسيسو في الدقيقة 42، وأدرك الألمان التعادل في الشوط الثاني بهدف كاي هافيرتز مهاجم أرسنال الإنجليزي بضربة رأس في الدقيقة 54.

وفي الشوطين الإضافيين، ألغت تقنية حكم الفيديو هدفا للألمان سجله المدافع جوناثان تاه في الدقيقة 102 بداعي وجود مخالفة من زميله فالديمار أنطون ضد حارس مرمى باراغواي.

وتُعتبر الهزيمة هي الأولى لألمانيا بركلات الترجيح في مشاركاتها المونديالية، بعدما سبق لها العبور بنجاح أربع مرات من خلالها.

وتواجه الباراغواي في دور الـ16 الفائز من لقاء فرنسا والسويد المقرر الثلاثاء.