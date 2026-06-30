باراغواي تنهي حلم ألمانيا وتبلغ ثمن النهائي

باراغواي تنهي حلم ألمانيا وتبلغ ثمن النهائي

1719 قتيلاً حصيلة زلزالي فنزويلا

1719 قتيلاً حصيلة زلزالي فنزويلا

النائب أمير الجزار يطالب بزيادة علاوة غلاء المعيشة وصرف علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات

النائب أمير الجزار يطالب بزيادة علاوة غلاء المعيشة وصرف علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات

تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم 2026

تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم 2026

دعم رسمي من منتخب مصر لزيزو قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

دعم رسمي من منتخب مصر لزيزو قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

البرازيل تضرب اليابان بالقاضية القاتلة فى الوقت الضائع وتتأهل لدور الـ16 فى كأس العالم (فيديو)

البرازيل تضرب اليابان بالقاضية القاتلة فى الوقت الضائع وتتأهل لدور الـ16 فى كأس العالم (فيديو)

أخبار اليمن : سببٌ خفي لمشاكل ارتفاع ضغط الدم

أخبار اليمن : سببٌ خفي لمشاكل ارتفاع ضغط الدم

أخبار اليمن : البرازيل تصعق اليابان وتبلغ دور الـ16

أخبار اليمن : البرازيل تصعق اليابان وتبلغ دور الـ16

الرئيسية الرياضة

باراغواي تنهي حلم ألمانيا وتبلغ ثمن النهائي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
باراغواي تنهي حلم ألمانيا وتبلغ ثمن النهائي

باراغواي تنهي حلم ألمانيا وتبلغ ثمن النهائي

دوت الخليج -
باراغواي تنهي حلم ألمانيا وتبلغ ثمن النهائي
بلغت باراغواي ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزها على ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح إثر تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي يوم الثلاثاء.

وسجلت المباراة أول حالة لجوء لشوطين إضافيين وركلات الترجيح في هذه النسخة التي تُقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأنهى منتخب باراغواي الشوط الأول متقدما بهدف سجله خوليو إنسيسو في الدقيقة 42، وأدرك الألمان التعادل في الشوط الثاني بهدف كاي هافيرتز مهاجم أرسنال الإنجليزي بضربة رأس في الدقيقة 54.

وفي الشوطين الإضافيين، ألغت تقنية حكم الفيديو هدفا للألمان سجله المدافع جوناثان تاه في الدقيقة 102 بداعي وجود مخالفة من زميله فالديمار أنطون ضد حارس مرمى باراغواي.

وتُعتبر الهزيمة هي الأولى لألمانيا بركلات الترجيح في مشاركاتها المونديالية، بعدما سبق لها العبور بنجاح أربع مرات من خلالها.

وتواجه الباراغواي في دور الـ16 الفائز من لقاء فرنسا والسويد المقرر الثلاثاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باراغواي تنهي حلم ألمانيا وتبلغ ثمن النهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق