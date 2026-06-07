​السكة الحديد: تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح الأربعاء المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 03:30 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، وذلك ​في إطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح، وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 6 / 2026 على النحو التالي (طبقاً للجدول المرفق):

​مواعيد قطارات الدرجة الثالثة المكيفة خط (القاهرة / مطروح)

​قطار 1933 / 1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة / مرسي مطروح: يعمل يومياً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 6 / 2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالى.

​قطار 1935 / 1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح / القاهرة: يعمل يومياً إعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 / 6 / 2026، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:55.

​مواعيد وأيام تشغيل قطاري 773 / 772 و 775 / 774 (نوم ومكيف)

​قطار 773 / 772 القاهرة / مرسى مطروح: يبدأ تشغيله إعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 6 / 2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى، وذلك على النحو التالى:

​أيام (السبت / الإثنين / الأربعاء): بالتركيب (4 عربات نوم + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور).

​أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس): بالتركيب (أولى مكيفة + ثانية مكيفة أسبانى مطور).

​قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة: يبدأ تشغيله إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 6 / 2026، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى، وذلك على النحو التالى:

​أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس): بالتركيب (4 عربات نوم + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور).

​أيام (الإثنين / الأربعاء / الجمعة): بالتركيب (أولى مكيفة + ثانية مكيفة أسبانى مطور).

​خطة تشغيل القطارات الصباحية والمسائية الإضافية في يوليو

​قطار 939 / 940 (ثالثة مكيفة) القاهرة / مرسي مطروح: يعمل يومياً إعتباراً من يوم السبت الموافق 11 / 7 / 2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:35 صباح اليوم التالى.

​قطار 943 / 942 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح / القاهرة: يعمل يومياً إعتباراً من يوم السبت الموافق 11 / 7 / 2026، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 21:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:15 صباح اليوم التالى.

​وتؤكد الهيئة حرصها على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الخاصة بالاستعداد للموسم الصيفى للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، متمنية لهم رحلات مميزة وسلامة الوصول.