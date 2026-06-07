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​السكة الحديد: تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح الأربعاء المقبل

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​السكة الحديد: تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح الأربعاء المقبل

​السكة الحديد: تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح الأربعاء المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 03:30 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، وذلك ​في إطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح، وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 6 / 2026 على النحو التالي (طبقاً للجدول المرفق):

 

​مواعيد قطارات الدرجة الثالثة المكيفة خط (القاهرة / مطروح)

 

​قطار 1933 / 1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة / مرسي مطروح: يعمل يومياً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 6 / 2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالى.

​قطار 1935 / 1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح / القاهرة: يعمل يومياً إعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 / 6 / 2026، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:55.

 

 

​مواعيد وأيام تشغيل قطاري 773 / 772 و 775 / 774 (نوم ومكيف)

 

​قطار 773 / 772 القاهرة / مرسى مطروح: يبدأ تشغيله إعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 6 / 2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى، وذلك على النحو التالى:

​أيام (السبت / الإثنين / الأربعاء): بالتركيب (4 عربات نوم + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور).

​أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس): بالتركيب (أولى مكيفة + ثانية مكيفة أسبانى مطور).

​قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة: يبدأ تشغيله إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 6 / 2026، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى، وذلك على النحو التالى:

​أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس): بالتركيب (4 عربات نوم + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور).

​أيام (الإثنين / الأربعاء / الجمعة): بالتركيب (أولى مكيفة + ثانية مكيفة أسبانى مطور).

 

​خطة تشغيل القطارات الصباحية والمسائية الإضافية في يوليو

 

​قطار 939 / 940 (ثالثة مكيفة) القاهرة / مرسي مطروح: يعمل يومياً إعتباراً من يوم السبت الموافق 11 / 7 / 2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:35 صباح اليوم التالى.

​قطار 943 / 942 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح / القاهرة: يعمل يومياً إعتباراً من يوم السبت الموافق 11 / 7 / 2026، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 21:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:15 صباح اليوم التالى.

​وتؤكد الهيئة حرصها على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الخاصة بالاستعداد للموسم الصيفى للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، متمنية لهم رحلات مميزة وسلامة الوصول.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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