الطقس اليوم.. انخفاض طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 11:18 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 7 يونيو 2026 ، انخفاضا طفيفا ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (3 إلى 4) درجة

​يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

​ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريباً): على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 45) كم/س: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من (السلوم - سيوة) وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

القاهرة:

​العظمى: 34 درجة.

​الصغرى: 23 درجة.

​الإسكندرية:

​العظمى: 31 درجة.

​الصغرى: 22 درجة.

​مطروح:

​العظمى: 30 درجة.

​الصغرى: 20 درجة.

​سوهاج:

​العظمى: 38 درجة.

​الصغرى: 24 درجة.

​قنا:

​العظمى: 40 درجة.

​الصغرى: 25 درجة.

​أسوان:

​العظمى: 42 درجة.