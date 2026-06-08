ترامب : حصار إيران سيظل مستمراً لحين التوصل إلى اتفاق نهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 04:24 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حصار إيران سيظل مستمراً لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفى منشور له على تروث سوشيال قبل قليل، قال ترامب: "يسعى كلا الجانبين، إسرائيل وإيران، إلى وقف فوري لإطلاق النار! المفاوضات النهائية بشأن "السلام" جارية، مع احتمال عرقلة هذه المفاوضات بسبب الجهل أو الحماقة. سيظل الحصار قائماً، وبكامل قوته وفعاليته، إلى حين التوصل إلى "اتفاق نهائي". من المتوقع أن تسير الأمور بسرعة. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر! الرئيس دونالد جيه. ترامب".

إيران تعلن وقف العمليات العسكرية على إسرائيل

جاء هذا قبل إعلان مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية على إسرائيل، وأكد أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيكون الرد أشد قوة.

و قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء فى إيران : لن نخضع لأعدائنا وإذا استمر العدوان فسنتعامل معه بقوة أكبر.



وأضاف، قائلا:" استهدفنا مواقع مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة والعدو تحمل خسائر كبيرة.



وقد تجددت المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل منذ مساء أمس على خلفية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى للضاحية الجنوبية لبيروت وهو ما أعقبه هجمات صاروخية إيرانية على شمال الاراضي المحتلة نفذت بواسطة 7صواريخ ؛ و ردت إسرائيل باستهداف 20 موقعا في عمق إيران؛ تبعه إعلان الحرس الثورى الإيراني بدء "عميلة النصر "ضد إسرائيل.