رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ واستكمال مناقشة خطة التنمية والتصويت عليها غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 05:18 مساءً - أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الاثنين، المخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027.

المجلس يستكمل مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية غدا

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس يستكمل مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جلسة غد الثلاثاء، ليتم التصويت النهائي عليها.

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، مؤكدا أن الدولة تضع الاستثمار في البشر والتنمية البشرية وبناء الإنسان المصري على رأس الأولويات في الخطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027 والتأشيرات العامة المرفقة له



وقال الوزير أنه في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، فإن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع الصحة خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تتضمن الخطة استكمال المرحلة الثانية من المشروع متضمنة محافظة الإسكندرية، فضلًا عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف والعديد من المشروعات الأخرى.



وأضاف أن الخطة تتضمن زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والتوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية عبر تجهيز 100 مدرسة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل من أجل استيعاب الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص.