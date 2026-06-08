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كشف ملابسات قيام أشخاص بحمل أسلحة بيضاء لترويع المواطنين بأحد الشوارع بالإسكندرية

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كشف ملابسات قيام أشخاص بحمل أسلحة بيضاء لترويع المواطنين بأحد الشوارع بالإسكندرية

كشف ملابسات قيام أشخاص بحمل أسلحة بيضاء لترويع المواطنين بأحد الشوارع بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 05:18 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بحمل أسلحة بيضاء لترويع المواطنين وإرتدائهم كمامات طبية لعدم إظهار وجوههم بأحد الشوارع بالإسكندرية.

 

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بين طرف أول: (3 أشخاص "عاملين بمقهى") طرف ثان : (4 أشخاص- "أحدهم له معلومات جنائية" يرتدون كمامات طبية لعدم إظهار وجوههم)، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب مشادة كلامية بينهم أمام محل عمل الطرف الأول تطورت لتعديهم على بعضهم بالسب والضرب مستخدمين (2 سلاح أبيض – عصا خشبية) دون حدوث إصابات.

 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية المستخدمين فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف الطرف الثانى بإرتدائهم للكمامات الطبية لإخفاء وجوههم خشية الرصد الأمنى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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