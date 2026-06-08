إيران تعلن وقف هجماتها على إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 05:18 مساءً - أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية على إسرائيل، وأكد أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب ⁧‫لبنان‬⁩ سيكون الرد أشد قوة.

وكان ترامب قد طالب إيران وإسرائيل بـ وقف القتال فورا.