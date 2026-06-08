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إيران تعلن وقف هجماتها على إسرائيل

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إيران تعلن وقف هجماتها على إسرائيل

إيران تعلن وقف هجماتها على إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 05:18 مساءً - أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية على إسرائيل، وأكد  أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب ⁧‫لبنان‬⁩ سيكون الرد أشد قوة.

وكان ترامب قد طالب إيران وإسرائيل بـ وقف القتال فورا.

إغلاق مطاري مهرآباد والإمام الخميني وإلغاء الرحلات في مطار شيراز الإيراني 

ومن جهةٍ اخرى قالت وكالة مهر الإيرانية؛ إنه تم إلغاء جميع الرحلات في مطار شيراز جنوب إيران حتى الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.


كما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني أن هجمات إسرائيل على مطارات ⁧‫طهران‬⁩ أدت إلى إغلاق مطاري مهرآباد والإمام الخميني في العاصمة، وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد قالت إن سلاح الجو يواصل غارات في العمق الإيراني والهجمات شملت مطار شيراز جنوبي ⁧إيران‬⁩.

كما قالت الوكالة إنه تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة يزد وسط البلاد والتصدي لأهداف معادية، كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلى "مستعدون لأيام من القتال وجندنا مزيدا من الاحتياط لتعزيز القوات في المناطق الحدودية".

فيما قال رئيس "طوارئ ⁧‫طهران‬⁩" : نعمل على تقييم نتائج انفجارين في ⁧‫طهران‬⁩ ولم يتم تسجيل أي إصابة في العاصمة.

 

مقر خاتم الأنبياء: إذا استمر العدوان فسنتعامل معه بقوة أكبر

من جانبه قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء فى إيران : لن نخضع لأعدائنا وإذا استمر العدوان فسنتعامل معه بقوة أكبر، وأضاف قائلا استهدفنا مواقع مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة والعدو تحمل خسائر كبيرة.

وقد تجددت المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل منذ مساء أمس على خلفية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى للضاحية الجنوبية لبيروت وهو ما أعقبه هجمات صاروخية إيرانية على شمال الاراضي المحتلة نفذت بواسطة 7صواريخ ؛ و ردت إسرائيل باستهداف 20 موقعا في عمق إيران؛ تبعه إعلان الحرس الثورى الإيراني بدء "عميلة النصر "ضد إسرائيل.


 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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