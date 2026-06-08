الأعلى للإعلام يبحث مع مقدمي البرامج والصحفيين وصناع المحتوى دعم المنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 07:24 مساءً - عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، جلسة نقاشية بمقر المجلس بماسبيرو، بحضور مقدمي البرامج الرياضية والصحفيين الرياضيين وصناع المحتوى، وبمشاركة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس.

خالد عبدالعزيز: الإعلام الرياضي شريك أساسي في نجاح المسيرة الرياضية المصرية وهدفنا تقديم محتوى راقٍ يعتمد على التحليل الفني والموضوعية

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، على ثقة المجلس الكبيرة في المنظومة الإعلامية الرياضية بمختلف منصاتها، مشيراً إلى أن الإعلام الرياضي يمثل شريكاً أساسياً في نجاح المسيرة الرياضية المصرية.

وأضاف أن الهدف من هذه اللقاءات هو مد جسور التواصل والتعاون المستمر مع مقدمي البرامج والصحفيين وصناع المحتوى، لتهيئة مناخ إيجابي ومستقر يدعم المنتخبات الوطنية، ويقدم للمشاهد والمتابع تجربة إعلامية راقية تعتمد على الموضوعية والتحليل الفني الممتع، بما يواكب التطور الكبير الذي تشهده الرياضة عالمياً.

وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة الاصطفاف خلف المنتخب الوطني ودعمه في مهمته القومية المقبلة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بما يسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق أفضل النتائج.

كما ناقشت الجلسة استعدادات الموسم الرياضي الجديد، وأبرز السبل الكفيلة بالارتقاء بالرسالة الإعلامية، مع التركيز على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد، بما يضمن تقديم محتوى رياضي متميز وموضوعي يلبي تطلعات الجماهير.

وشهدت الجلسة حواراً مثمراً حول آليات نشر ثقافة الروح الرياضية ونبذ التعصب في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؛ حيث شدد الحاضرون على الأهمية البالغة لدور الإعلام الرياضي باعتباره مرآة للمجتمع وشريكاً رئيسياً في تشكيل الوعي العام وتوجيه سلوك الجماهير.

وأوضح المشاركون أن الرسالة الإعلامية المتزنة لا تقتصر فقط على نقل الأحداث والمباريات، بل تمتد لتكون أداة أساسية في ترسيخ قيم الروح الرياضية، والارتقاء بذوق المشاهد من خلال التركيز على المحتوى الفني والتحليلي، مما يضمن خلق بيئة رياضية صحية تدعم المنتخبات والأندية على حد سواء، واتفقوا على تنسيق الجهود لتقديم محتوى متوازن يدعم قيم التنافس الشريف، ويسلط الضوء على الروح الرياضية داخل الملاعب وخارجها.

وفي ختام الجلسة، أعرب الحضور عن تفاؤلهم بالموسم الجديد، مؤكدين تطلعهم لتقديم إعلام رياضي راقٍ يركز على التحليل الفني الممتع، ويعكس الصورة الحضارية والمشرفة للمنظومة الرياضية المصرية.

شارك في الجلسة من جانب لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي كلٌّ من محمد الجوهري رئيس التليفزيون المصري، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، وعبد الفتاح حسن رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق، ومحمد عادل ماهر الخبير الإعلامي، والكاتبة الصحفية عبير أنور.

كما شهدت الجلسة حضوراً بارزاً لعدد من الإعلاميين والصحفيين وهم، الخبير التحكيمي جمال الغندور مقدم البرامج بقناة المحور، وكريم حسن مقدم البرامج بقناة الحياة، وإسلام صادق مقدم البرامج بقناة تن، والكتاب الصحفيون عمرو الدرديري، وأبو المعاطي زكي، وطارق رمضان، وحمدي الحسيني رئيس راديو أون سبورت إف إم، وعثمان أباظة كبير المذيعين براديو أون سبورت إف إم، وكريم رمزي مقدم البرامج بقناة أون سبورت، وشادي عيسى مقدم البرامج براديو أون سبورت إف إم، وحازم إمام المحلل الرياضي بقناة أون سبورت، ود.نادية النشار، رئيس إذاعة الشباب والرياضة.

كما شارك مهيب عبد الهادي مقدم البرامج بقناة إم بي سي مصر، وإبراهيم المنيسي وعدلي القيعي وأسامة حسني مقدمو البرامج بقناة الأهلي، وماهر غريب رئيس المنظومة الرياضية بنادي الزمالك، وأيمن سالم رئيس قناة الزمالك، ومحمد أبو العلا ومحمد خليفة مقدما البرامج بقناة الزمالك، ومحمد عفيفي رئيس قناة النيل الرياضية، وحسام محرز وسها إبراهيم وسماح عمار مقدمو البرامج بقناة النيل الرياضية، ومحمد عبد الله ورجائي رمزي مقدما البرامج بالقناة الأولى، وحسين عباس ونجلاء حلمي مقدما البرامج بإذاعة الشباب والرياضة.