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الرئيس السيسى: ملتزمون بدعم مشروعات السدود فى الكونغو الديمقراطية لتحقيق التنمية لشعبها

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الرئيس السيسى: ملتزمون بدعم مشروعات السدود فى الكونغو الديمقراطية لتحقيق التنمية لشعبها

الرئيس السيسى: ملتزمون بدعم مشروعات السدود فى الكونغو الديمقراطية لتحقيق التنمية لشعبها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 04:24 مساءً -  

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عزم مصر والكونغو لمواصلة السعى الجاد لزيادة معدلات التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية وعلى رأسها الموارد المائية والرى وتنفيذ المشروعات.

 

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس السيسى مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وبحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الكونغولي إلى جمهورية مصر العربية.

 

 

وأشار الرئيس السيسى إلى التزام مصر بدعم مشروعات السدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل التنمية وتوفير الدعم الفني اللازم وبناء الكوادر القدرات للكوادر الوطنية الكونغولية، مشيدًا بمواقف دولة الكونغو الحكيمة والمسئولة في ملف مياه النيل.

 

 

وقدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة لنظيره الكونغولي بمناسبة يوم أفريقيا وقرب حلول الذكري السادسة والستين لاستقلال الكونغو وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكونغو منذ عام 1960 من القرن الماضى.

 

 

وقال الرئيس السيسى إنه أجرى مع نظيره الكونغولى مباحثات مثمرة وبناءة عكست الإرادة المشتركة للاستغلال الأمثل لقدرات البلدين بما يساهم في خدمة الشعبين الشقيقين، معربًا عن تقديره للمردود الإيجابي والجدوي السياسية للزيارات المتبادلة والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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