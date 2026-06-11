الدفاع الكويتية : تعاملنا مع 24 مسيرة إيرانية خلال الـ 48 ساعة الماضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 04:24 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أنه تم التعامل مع 24 مسيّرة إيرانية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وكان قد قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة الكويتية رصدت وتعاملت، فجر اليوم السبت، مع سبعة صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا، ونتج عن العدوان الإيرانى الآثم أضرار مادية دون إصابات بشرية.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

الكويت: هجمات إيران تصعيد خطير ونحتفظ بحقنا فى الدفاع عن أراضينا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، بأشد العبارات، لـ"الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، والتي كان آخرها فجر السبت، في عدوانٍ سافرٍ يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات، وغير مكترثٍ بما تشكله من تهديدٍ مباشرٍ لحياة المواطنين والمقيمين، ولأمن المنطقة واستقرارها".