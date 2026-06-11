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مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

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مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 04:24 مساءً - استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (5 رجال ، 4 سيدات– لـ 6 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة ، وبصحبتهم (11حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.  

  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيدع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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