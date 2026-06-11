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ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية

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ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية

ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 04:24 مساءً - رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

 


 

 

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – كمية من مخدر الحشيش) ، وبمواجهتها إعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى وقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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